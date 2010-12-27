Турчинов прибыл на очередной допрос в Генпрокуратуру

Бывший первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ прибыл на очередной допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, перед входом в прокуратуру он поздравил журналистов и активистов БЮТ с Новогодними и Рождественскими праздниками, отметив, что если во всем мире эти праздники вызывают у людей положительные эмоции, то “у нас происходят политические репрессии с агрессивным, жестоким вкусом”.

Отвечая на вопрос журналистов, с чем связан его сегодняшний вызов в прокуратуру, он сказал, что это связано с «работой Кабинета министров по поводу своевременных выплат пенсий в 2009 году».

По словам А.ТУРЧИНОВА, этот вопрос продолжает беспокоить действующую власть, “потому что она видит в этом преступление”.

Комментируя вчерашнее задержание экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, А.ТУРЧИНОВ отметил, что «людей, которые не прятались от следствия, готовы были давать показания, хватают прямо на улице». По его мнению, такие действия имеют целью посеять в обществе страх, сломать сопротивление людей, сломать стремление людей к борьбе.