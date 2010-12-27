У оппозиции есть последний шанс объединиться?

Лидер ОО «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК убежден, что задержание Юрия ЛУЦЕНКО должно стать последним сигналом для оппозиции, чтобы отбросить личные амбиции и объединиться с целью создания Общенационального фронта (Движения) борьбы против уничтожения свободы и демократии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политика, об этом З.ШКИРЯК заявил, комментируя вчерашнее задержание спецподразделением «Альфа» экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

«Давно стало очевидным, что власть открыто объявила оппозиции войну на уничтожение. Безосновательное, грубое задержание Юрия ЛУЦЕНКО – это очередной акт полицейского беспредела и запугивания всех сомневающихся в радикальности правящего режима. Это последний сигнал оппозиции, чтоб отбросить личные амбиции, снять свои «шапки Мономаха» и немедленно объединиться», - подчеркнул политик.

По словам З.ШКИРЯКА, главной целью такого объединения должна стать совместная координация действий и усилий для создания Общенационального фронта (Движения) борьбы против узурпации власти и уничтожения свободы и демократии в Украине.

«Ведь вслед за ЛУЦЕНКО могут арестовать Юлию ТИМОШЕНКО, что откроет дорогу власти для репрессий против собственного народа, и в последствии приведет к установлению «криминальной монархии» и тоталитаризма в стране», - заявил З.ШКИРЯК.

«Говорят, что за 5 минут до расстрела приговоренные объединяются. Уверен, что это время пришло. Власть вынесла приговор всем, кто думает иначе, чем она. И парламентская, и внепарламентская оппозиции обязаны защищаться вместе, несмотря на разбежность во взглядах, так как по одному нас «переломают». Сегодня дело уже не в персоналиях, сегодня на кону вопрос безопасности государства, вопрос будущего Украины, будущего наших детей», - сказал лидер «Нового Киева».

З.ШКИРЯК также подчеркнул, что если парламентская оппозиция «не сделает выводов из всего происходящего, то в ближайшее время ответственность за защиту украинского общества от властного беспредела должны будут взять на себя оппозиционные внепарламентские политические силы и гражданские движения».