Партия регионов уступила шантажу

Политолог Владимир МАЛИНКОВИЧ считает, что, согласившись на проведение досрочных парламентских выборов, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предал своих союзников по коалиции.

Об этом политолог сказал в комментарии УНИАН.

«Я считаю, что Партия регионов в лице ЯНУКОВИЧА уступила шантажу и правовому беспределу и сдала своих союзников по коалиции, причем, насколько я понимаю, по существу даже не согласовав с ними позицию»,- сказал политолог.

В.МАЛИНКОВИЧ убежден, что согласие В.ЯНУКОВИЧА на проведение досрочных парламентских выборов – «это очень серьезное поражение коалиции, которое означает, что мы не живем больше в правовом государстве». «Не восстановлено правовое поле, решение Конституционного суда заблокировано, указы неконституционны, а подтвердить эту конституционность или отвергнуть никто не может. В этой ситуации мы полностью зависим от произвола одного человека и живем не в парламентско-президентской республике, а в жестко-авторитарном режиме», - считает В.МАЛИНКОВИЧ.

По его мнению, уступить в этих условиях - это не просто «сдать» своих союзников - социалистов или коммунистов, это означает благословить неправовой характер украинского государства. «Никоим образом этого делать нельзя»,- подчеркнул В.МАЛИНКОВИЧ.

Политолог допустил, что часть Партии регионов могла договориться с людьми бизнеса из окружения В.ЮЩЕНКО, которые могут быть связаны с Индустриальным союзом Донбасса, о формировании после выборов широкой коалиции «Нашей Украины» и Партии регионов. В этом случае, считает В.МАЛИНКОВИЧ, конфликт будет уже с Ю.ТИМОШЕНКО и коммунистами.

По мнению политолога, коммунисты и социалисты на досрочных парламентских выборах могут получить больше голосов, поскольку многие сторонники разочаруются в Партии регионов, и будут голосовать за них.

«Не исключено, что часть «регионалов» перейдет к ним, поскольку для многих жителей востока и юга Украины нынешняя позиция ЯНУКОВИЧА и стоящих за ним АХМЕТОВА, КОЛЕСНИКОВА вряд ли будет приемлема»,- отметил В.МАЛИНКОВИЧ.

Политолог также заметил, что проводить выборы в июле и августе очень трудно, так как люди уезжают отдыхать.

Кроме того, В.МАЛИНКОВИЧ убежден, что законного пути для проведения досрочных парламентских выборов на сегодня нет. «Законного пути для проведения парламентских выборов нет ни в июле, ни в августе, ни когда-либо еще, потому что для этого нужно решение Конституционного Суда, и уже после этого нужно договариваться»,- добавил он.