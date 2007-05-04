Генсек Совета Европы похвалил Ющенко и Януковича

Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЭВИС приветствует достижение договоренности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА о проведении досрочных парламентских выборов в Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Совета Европы.

«Это важный шаг вперед к завершению дискуссии, которая так долго блокировала нормальное функционирование демократических институтов в стране», - цитирует пресс-служба слова Т.ДЭВИСА.

По словам Генсека Совета Европы, теперь приоритетом для политиков должна оставаться поддержка конструктивного диалога с целью проведения свободных и честных, хорошо подготовленных выборов.

Т.ДЭВИС также еще раз выразил готовность Совета Европы оказать техническую помощь украинским властям, если будет такая необходимость.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ достигли принципиальной договоренности о проведении досрочных парламентских выборов.