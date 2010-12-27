Луценко посадили в СИЗО, где находится Пукач

Экс-министр Юрий Луценко содержится в СИЗО СБУ, в котором также сидит обвиняемый в убийстве Георгия Гонгадзе экс-генерал Алексей Пукач.

Об этом Сегодня рассказала помощница Луценко Лариса Сарган.

В СИЗО СБУ Луценко, судя по всему, будет максимум до среды, пока его судьбу (арестовывать или нет) решит суд.

Адвокат отвез Луценко еще один свитер, зубную щетку и тапочки.

В то же время, как заявил источник газеты в ГПУ, задержание Луценко связано с тем, что он затягивает процесс ознакомления с материалами следствия.

"Под стражей будет читать быстрее", - сказал собеседник.

По словам соратника Луценко Владимира Арьева, его задержали за то, что, будучи в 2009 году главой МВД, он продлил оперативные мероприятия в расследовании по делу об отравлении Ющенко.

"Ему инкриминируют превышение служебных полномочий (от 5 до 12 лет тюрьмы)", - сказал он.

Другой соратник Луценко, Геннадий Москаль добавил, что Луценко был задержан после допроса экс-первого заместителя СБУ Владимира Сацюка, на даче которого состоялся, как считается, роковой ужин.

"Оказалось, что группа сотрудников МВД вела слежку за водителем Сацюка. И Луценко продлевал эти сроки. Но по закону, министру разрешается это делать", - сказал Москаль.

Как известно, сам Луценко заявил, что задержан по делу об отравлении Ющенко.

Ранее также сообщалось, что Генпрокуратурой закончено досудебное следствие по уголовному делу по обвинению Луценко.

В частности, Луценко обвиняется в завладении, по предварительному сговору со своим водителем Леонидом Приступлюком, путем злоупотребления служебным положением, государственными средствами на сумму свыше 238 тысяч гривен и в превышении служебных полномочий, вследствие чего государству нанесен материальный ущерб на сумму свыше 130 тысяч гривен

Украинская правда