Ющенко сделал комплимент себе и Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает не толковать сегодняшние договоренности как чью-то победу или поражение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президента заявил сегодня на пресс-конференции в Секретариате Президента.

По словам В.ЮЩЕНКО, он убежден, что победил здравый смысл, «к которому пришли совместно обе стороны, убежден, что этого ответа давно ждала нация с комплексом действий, которые бы дали свидетельство, что мы осознали причины этой проблемы, что мы выходим с уроками, что это больше не повторится». «Я как раз в таком контексте хотел сделать комплимент всем сторонам, которые принимали решение по урегулированию кризиса», - заметил Президент.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что в следующий парламент придут политические силы, ответственные перед своими избирателями. Он назвал сегодняшние события, связанные с роспуском парламента, «прививкой на верность голосу избирателя». Президент также надеется, что в следующем парламенте уже не будет желания у кого-то из органов власти «перекупать депутатов, напротив, будет желание садиться за стол переговоров».

«В следующий парламент придут те политические силы, которые сегодня его представляют, но они придут на других принципах, если мы сегодня закрепим уважение к положениям Конституции, которые укрепляют политическую структуру парламента и не позволяют творить эти беспринципные переходы, которые дискредитируют не только саму структуру парламента, они приводят в конечном итоге к разрушению структуры политики», считает Президент. В.ЮЩЕНКО убежден, что в следующем парламенте у политических сил, которые одержат победу и будут представлены в нем, «будет намного больше желания и воли садиться за «круглый» стол и договариваться, а не ходить за стенами парламента и формировать через незаконные авантюрные подходы конституционное или какое-то другое неправовое большинство».

При этом он добавил, что этим политические силы «фиксируют базовое правило, что переговоры должны проходить в рамках фракций, коалиция должна формироваться в рамках фракций».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 мая, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ заявил, что достигнута договоренность о проведении досрочных парламентских выборов, подчеркнув, что в ходе встречи они договорились по ряду принципиальных вопросов, которые позволят обеспечить выход из политического кризиса.

В то же время, ни В.ЮЩЕНКО, ни В.ЯНУКОВИЧ не ответили на вопрос журналистов о дате досрочных парламентских выборов.