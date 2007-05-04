Кто будет готовить досрочные выборы

Президент Украины Виктор Ющенко назвал участников рабочей группы по подготовке к проведению досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции Президент сообщил, что с его стороны в рабочей группе будут работать Иван ВАСЮНИК, Иван ПЛЮЩ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юлия ТИМОШЕНКО. «Возможно одну-две фигуры я еще уточню», - добавил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, со стороны парламентско-правительственной коалиции в рабочую группу войдут Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЁВА, Адам МАРТЫНЮК и, возможно, еще некоторые уточненные фигуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ достигли принципиальной договоренности о проведении досрочных парламентских выборов, а также договорились создать рабочую группу, которая должна определить дату проведения досрочных парламентских выборов.