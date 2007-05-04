Луценко: речь идет о 8 июля

Лидер блока «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО положительно оценивает договоренности между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по разрешению политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я лично приветствую такие договоренности», - сказал он. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что политики, наконец, осознали, «что этот состав парламента никогда уже не сядет под купол Верховной Рады».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО считает, что такие договоренности являются адекватным ответом политиков на кризис, который тормозит развитие страны.

Ю.ЛУЦЕНКО также назвал договоренности между В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧЕМ «государственным поступком» обоих политиков.

По его словам, у политических сил, наконец, появилось четкое понимание роли политиков и роли избирателей для разрешения политического кризиса.

В то же время, лидер «Народной самообороны» не стал прогнозировать, на какую дату могут быть перенесены досрочные парламентские выборы, хотя при этом отметил, что уже сегодня речь идет о 8 июля. «Для меня неважно, какая дата, главное - чтобы выборы состоялись в этом году», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ достигли принципиальной договоренности о проведении досрочных парламентских выборов.