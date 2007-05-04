Янукович после разговора с Ющенко приехал на Майдан

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что дату проведения досрочных парламентских выборов должна определить специально созданная рабочая группа, в то же время, по словам премьера, они состоятся в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на митинге сторонников Коалиции национального единства, который проходит на Майдане Независимости в Киеве.

“Ответ будет после того, как будет проработан этот вопрос рабочей группой. Мы будем работать практически с этой минуты”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к участникам митинга, В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул: “Кому нравятся выборы, кто их инициировал – тот получит ответ от вас! Вы дадите ответ, кто сегодня в стране должен быть при власти! Вы будете давать этот мандат доверия политикам уже в ближайшее время!”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ достигли принципиальной договоренности о проведении досрочных парламентских выборов.