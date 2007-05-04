Ющенко хочет, чтобы Верховная Рада собралась 8 мая

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает целесообразным провести во вторник, 8 мая, заседание Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

По словам Президента, он не исключает, что заседание парламента может состояться уже 8 мая, и на это время он приостановит свой указ о роспуске Верховной Рады.

“Нужно с сегодняшнего вечера организовать работу рабочей группы, которая должна работать субботу, воскресенье, в понедельник должен быть представлен вариант, который может рассматривать Президент, премьер-министр и который будет направлен как предложения на рассмотрение Верховной Раде с таким расчетом, чтобы во вторник, 8 мая, мы могли провести заседание Верховной Рады”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что не хочет сейчас конкретно говорить о законопроектах, которые будут вынесены на рассмотрение парламента, но напомнил о своем пакете требований из 15 пунктов, выдвинутом 12 апреля, в котором речь шла о законах о Кабмине, об оппозиции и об императивном мандате. Также он напомнил об изменениях в законы о государственном бюджете, о выборах народных депутатов и др.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня не может назвать конкретную дату выборов. По его словам, дата будет определена по результатам договоренностей в ходе работы группы. Он подчеркнул, что необходимо учесть весь технологический процесс проведения выборов, начиная со съездов партий.

В то же время глава государства убежден, что выборы состоятся в пределах 60 дней. Он сказал, что конкретные предложения должны наработать юристы, чтобы скорректировать указ о выборах в соответствии с политическими договоренностями. Однако В.ЮЩЕНКО не исключил, что приостановит свой указ на время проведения заседания Верховной Рады по рассмотрению соответствующих законопроектов. «Нет в правовой процедуре возможности отмены указа, он может приостановить действие, когда, по каким пунктам - это является предметом работы рабочей группы. Безусловно, для того чтобы парламент начал работать, чтобы оппозиция зашла в зал, чтобы состоялось действующее решение Верховной Рады, я должен рассмотреть вопрос о приостановке действия указа на время заседания Верховной Рады», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что правовую сторону этого вопроса должны еще проработать юристы. Он выразил готовность прийти на заседание парламента, чтобы подписать сразу все принятые парламентом законы.

Президент также выразил надежду, что депутатский корпус воспримет все договоренности и поддержит решение абсолютным большинством.

В то же время на вопрос журналистов он отметил, что не знает позиции по этому вопросу председателя ВР Александра МОРОЗА.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что в рабочую группу будут входить заместитель председателя Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК, советник Президента Иван ПЛЮЩ, лидер НСНУ Вячеслав КИРИЛЕНКО, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и другие. С правительственной стороны среди других – Николай АЗАРОВ, Раиса БОГАТЫРЁВА, Адам МАРТЫНЮК.