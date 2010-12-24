Политолог намекает, что Горбаль сделал свое дело, Горбаль может уходить

Василий ГОРБАЛЬ выполнил свою миссию на посту губернатора Львовщины и своевременно возвращается в парламент.

Так УНИАН прокомментировал отставку В.ГОРБАЛЯ политолог Вадим КАРАСЕВ.

По словам эксперта, В.ГОРБАЛЬ пришел на пост губернатора в очень непростой период и украинской политики, и львовской политики в целом.

«Это был период такого серьезного национального и националистического возбуждения, особенно во Львовском регионе, исходя из реакции на первые шаги Партии регионов. Учитывая, что Львовской облсовет был в первых рядах не только региональной, но и всеукраинской оппозиции, нужен был спокойный, взвешенный, профессиональный не политиканствующий губернатор, который, в конечном счете, смог бы погасить ненужные искры протеста, ненужные искры политического противостояния, что, в общем то В.ГОРБАЛЮ и удалось в течение лета- осени 2010 года», - считает В.КАРАСЕВ.

По словам политолога, «несмотря на то, что Львовская областная рада выражала В.ГОРБАЛЮ недоверие, более рациональная, более прагматическая часть галицкой элиты все-таки спокойно и достаточно продуктивно оценила его губернаторство. Свидетельством тому являются слова мэра Львова Андрея САДОВОГО при назначении нового губернатора – он поблагодарил В.ГОРБАЛЯ за конструктив, что давно было не характерно для представителей местной элиты по отношению к назначенцам из Партии регионов».

По мнению В.КАРАСЕВА, возвращение В.ГОРБАЛЯ в парламент своевременно, поскольку «там не хватает сегодня Партии регионов спокойных, взвешенных и прагматичных политиков и мы чувствуем определенный дефицит профессионализма, в том числе и у Партии регионов, поскольку лучшие ушли в исполнительную власть, оголив работу фракции ПР, отсюда, возможно, возникают негативные явления в работе парламента, свидетелями которых мы являемся в последнее время».

«Так что фракция Партии регионов получит взвешенного, грамотного депутата, и я думаю, это пойдет на пользу и фракции, и В.ГОРБАЛЮ, поскольку политик он молодой, но уже достаточно опытный, прошедший школу исполнительной власти, и у него все еще впереди», - подытожил В.КАРАСЕВ.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ГОРБАЛЯ от должности главы Львовской областной государственной администрации, которую тот занимал с 20 апреля 2010 года. В.ГОРБАЛЬ все это время оставался народным депутатом Украины.