Гавриш считает Ющенко ”носителем общественной морали”

Степан ГАВРИШ, назначенный сегодня судьей Конституционного Суда, считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, уволив двух судей КС, действовал “юридически грамотно”.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН. (Комментарий был взят до обнародования указа Президента о назначении С.ГАВРИША судьей КС).

“Указ Президент об увольнении судей Конституционного Суда построен четко на нормах прямого действия Конституции”, - сказал С.ГАВРИШ.

Он считает, что Президент, приняв такое решение, продемонстрировал, что он является гарантом сохранения Конституции.

“Конституционный Суд обязан выполнять именно предписания Конституции. И, с моей точки зрения, Президент сделал это юридически грамотно”, - добавил С.ГАВРИШ.

По его словам, Конституция в целом ряде норм такое право закрепляет за Президентом - это пункт 22 статьи 106, это статья 126. В частности, этой статьей предусмотрено, что орган, который назначал или избирал судью, имеет право на его увольнение. Также это подтверждает статья 149, которая содержит положение, что основания для освобождения судей, определены той статьей 126.

“Следовательно, Президент может освобождать судей, назначенных по его квоте. Можно дискутировать, что судьи находились в процессе принятия решения. Но это единственный способ предостережения относительно использования Президентом этого права”, - отметил С.ГАВРИШ.

Он напомнил, что Президент несколько раз публично обращался к КС относительно серьезных нарушений регламента, коррупционных действий, формирования коррупционных каналов между политиками и КС. Он добавил, что В.ЮЩЕНКО также написал письмо в КС по этим вопросам, где выдвинул прямые обвинения относительно нарушений судьями Конституционного Суда присяги.

Новоназначенный судья КС считает, что Президент защищает национальную государственную мораль, общую общественную мораль, которую поддерживает большинство украинцев, поскольку именно они наделили его прямым мандатом, и говорить о морали отдельного человека в данном случае было бы некстати. “Поскольку Президент является носителем общественной морали, и, защищая эти ценности, Президент действовал абсолютно морально”, считает С.ГАВРИШ.

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