Хорошковский говорит, что Азаров не предлагал ему кресло

16:20, 22 декабря 2010
Политика
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Мол, впервые об этом слышит

Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отрицает информацию о том, что ему якобы поступило предложение работать в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Я впервые об этом слышу, так что мне нечего комментировать на этот счет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

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