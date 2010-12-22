Хорошковский говорит, что Азаров не предлагал ему кресло
16:20, 22 декабря 2010Политика
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Мол, впервые об этом слышит
Председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ отрицает информацию о том, что ему якобы поступило предложение работать в правительстве.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на пресс-конференции.
«Я впервые об этом слышу, так что мне нечего комментировать на этот счет», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.
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