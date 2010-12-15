Тимошенко вышла из Генпрокуратуры с повесткой на новый допрос

В Генеральной прокуратуре вручили экс-премьер-министру, лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО новую повестку о вызове на допрос 20 декабря в 14.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам после допроса в Главном управлении Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Я обязательно буду с адвокатом. Я думаю, что они хотят предпринять все процессуальные действия, но если уже возбуждают дело о выплате пенсий, то, думаю, эта власть хочет далеко пойти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.