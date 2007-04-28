Янукович: так нельзя жить дальше

Следующее заседание Кабинета министров Украины пройдет согласно плану на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Сегодня мы готовимся к очередному заседанию правительства, которое будет по плану на следующей неделе», - сказал премьер-министр, отметив, что правительство работает в обычном режиме.

Главным вопросом на следующем заседании Кабмина будут изменения в госбюджет для усиления социальной политики (повышение заработных плат, социальных выплат и пенсий). «Одним из главных вопросов есть и остается вопрос пенсионного обеспечения. Мы планируем выполнить все свои планы и обещания, которые мы сделали в начале этого года», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Дальше премьер выразил готовность отвечать на вопросы. Закономерно, что первым прозвучал вопрос об указе Ющенко от 26 апреля. Виктор Янукович ответил, что, подписав этот указ, Президент нарушил предыдущие договоренности. "Не нужно загонять себя в тупик, -сказав Виктор Янукович, - СБУ работает как КГБ когда-то... Осуществляется давление на Конституционный суд, на ЦИК... Так нельзя жить дальше... Нужно остановиться. Нужно вернуться в правовое поле".