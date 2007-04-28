КС не открывал производство относительно второго указа Ющенко

Конституционный Суд Украины не открыл производство, касающееся конституционности указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о досрочных парламентских выборах от 26 апреля 2007 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КС, сейчас соответствующее представление народных депутатов V созыва находится на стадии изучения.

В то же время в эти минуты продолжается заседание КС, который рассматривает конституционность указа Президента о досрочных парламентских выборах от 2 апреля 2007 г.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ в интервью каналу «Рада» заявил, что Конституционный Суд открыл производство о конституционности указа Президента о досрочных парламентских выборах от 26 апреля 2007 г.

26 апреля Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

27 апреля в КС было зарегистрировано представление 160 народных депутатов о неконституционности этого указа главы государства.