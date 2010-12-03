Предприниматели объявили всеобщую мобилизацию

Предприниматели в понедельник, 6 декабря, намерены провести новую акцию протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил генеральный координатор акций протеста предпринимателей Александр ДАНИЛЮК.

По его словам, начиная с 22 ноября, предприниматели требовали, кроме ветирования Налогового кодекса, еще и отставки правительства и переизбрания Верховной Рады.

А.ДАНИЛЮК напомнил, что власть сегодня ночью прибегла к беспрецедентному шагу, и уничтожила палаточный городок предпринимателей, протестующих на Майдане Незалежности в Киеве.

«То, что произошло сегодня ночью, - это билет на войну. Это приглашение мы принимаем, и на понедельник объявили всеобщую мобилизацию», - заявил он.

А.ДАНИЛЮК отметил, что организаторы акций протеста призывают киевлян присоединиться к этой акции, которая является проявлением борьбы за демократию.

«Мы обращаемся ко всем без исключения политическим партиям, которые готовы сегодня отстаивать демократию в Украине, которые готовы отстаивать свободы, и которые понимают, что Украина движется в авторитарном направлении, с просьбой присоединиться к нашей акции в понедельник», - сказал он.

А.ДАНИЛЮК отметил, что акция начнется на столичном Майдане Незалежности в 9.00, и на акции будет снят запрет на использование партийной символики.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы под охраной милиции демонтировали палаточный городок на Майдане.