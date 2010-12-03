На Майдане задержали митингующих

В результате снесения палаточного городка на Майдане Независимости в Киеве было задержано от 6 до 10 человек.

Об этом сообщили корреспонденту "Украинской правды" митингующие, которые остались на Майдане Независимости.

"Задержали или 6, или 10 человек. Информация разная. Но мы точно знаем, что одного отпустили, один находится в больнице", - сказал один из митингующих.

На вопрос, не попал ли в больницу тот человек из-за избиения во время захвата городка, он сказал, что не знает.

Во время захвата городка, по данными митингующих, депутатов не было.

Депутаты приехали только в половине шестого - в шесть, когда городок сносили, отметил митингующий.

По состоянием на 8:30 весь Майдан Независимости окружен милицией. Поблизости стоит около 10 человек "Беркута" в шлемах.

Рядом с ними стоят 15-20 человек митингующих.