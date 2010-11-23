Митингующим предпринимателям дают на выбор две площади с «удобствами»

Киевская городская государственная администрация предложила предпринимателям перенести проведение акции протеста против Налогового кодекса с Майдана Незалежности на площадь Леси Украинки или на Контрактовую площадь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ сегодня во время встречи с представителями организаторов акции протеста предпринимателей, которая проходит на Майдане Незалежности.

"Мы предлагаем переместить проведение запланированных мероприятий на другие площади города. Например, на площадь имени Леси Украинки или Контрактовую. Со своей стороны, мы всячески вас поддержим: установим на определенном вами месте биотуалеты, обеспечим дежурство карет скорой помощи, будем способствовать охране общественного порядка", - сказал А.ПУЗАНОВ.

Заместитель председателя КГГА напомнил о наличии постановления Окружного административного суда города Киева о запрещении проводить мирные собрания в центральной части города до 26 ноября 2010 года. "А решение суда необходимо неуклонно выполнять", – отметил он.

Свое предложение о переносе места акции А.ПУЗАНОВ аргументировал необходимостью обеспечить бесперебойное транспортное движение в центре Киева. "Кроме того, в нашу страну с официальными визитами прибыл ряд иностранных делегаций, и проведение митингов на центральной площади города не позволяет в полной мере обеспечить охранные мероприятия, которые связаны с этими визитами", – отметил заместитель председателя КГГА.

Представители предпринимателей пообещали довести до инициативной группы, всех участников акции аргументы и предложения городской власти, и сообщить о своем решении КГГА.