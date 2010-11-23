Вопрос о проведении выборов в ВР в 2011 г. может возникнуть снова

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА не исключает, что вопрос с проведением выборов Верховной Рады в 2011 году может возникнуть снова, если парламент не сможет в феврале 2011 года принять изменения в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.МАГЕРА высказал вчера после заседания, на котором Центральная избирательная комиссия не смогла объявить о начале процесса по выборам в Верховную Раду 27 марта 2011 года.

"Это вопрос неминуемо возникнет, если изменения в Конституцию не будут внесены. В таком случае очень остро встанет проблема именно 27 марта 2011 года. Как из этой ситуации будет выходить законодатель? Я думаю, будет очень сложный вопрос в первую очередь для самого законодателя", - сказал А.МАГЕРА.

В то же время заместитель председателя ЦИК считает, что изменения в Конституцию необязательно будут приниматься в первый день следующей сессии Верховной Рады. "Но это тот же вопрос. Будут ли они голосовать 1 февраля, поскольку депутатам никто не может указать голосовать именно 1 февраля, а не 10 февраля или в марте", - сказал он.

В свою очередь член Центральной избирательной комиссии Михаил ОХЕНДОВСКИЙ убежден, что изменения в Конституцию, которые планируется внести на следующей сессии парламента, никоим образом не влияют на определение даты выборов в Верховную Раду и начало избирательного процесса. "Никоим образом они не влияют на вопрос назначения очередных выборов депутатов. Конституционный срок полномочий Верховной Рады 6-го созыва составляет 5 лет, и он не завершается в 2011 году", - убежден он.

"Все разговоры вокруг даты 27 марта 2011 года как даты очередных выборов народных депутатов носят исключительно политический характер и не имеют никаких правовых оснований", - подчеркнул М.ОХЕНДОВСКИЙ.

При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что результаты сегодняшнего голосования в ЦИК относительно объявления избирательного процесса не связаны с заключением Конституционного Суда о конституционности законопроекта об увеличении срока полномочий Президента и Верховной Рады. "Никоим образом не связаны с недавним заключением Конституционного Суда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября КС признал конституционным законопроект, которым предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

В то же время согласно Конституции Украины от 1996 года, которая, по решению КС от 30 сентября 2010 года, снова действует в Украине, Верховная Рада Украины избирается на 4 года, а не на 5, как было определено в отмененном КС Законе Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV.