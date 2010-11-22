Тимошенко раскрыла «предателей европейских принципов» в Европарламенте

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Партия регионов, которая осенью подписала меморандум с группой Европарламента "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", фактически заключила соглашение с изменниками европейских принципов.

Об этом она заявила в интервью изданию Financial Times, сообщает персональный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Партия регионов… нашла необычного союзника в лице группы социалистов в Европейском парламенте. Этот союзник дважды откладывал принятие Резолюции, где выражается критика относительно регресса демократии в Украине", - сказала она.

В то же время лидер партии "Батькивщина" обвинила Партию европейских социалистов в измене европейских принципов во время блокирования принятия в Европейском парламенте Резолюции по Украине, в которой выражалась критика относительно местных выборов, состоявшихся в прошлом месяце.