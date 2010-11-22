Янукович не будет вручать награды ко дню Свободы

10:20, 22 ноября 2010
Политика
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"Поздравит и полетит в Брюссель"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не планирует вручать награды и принимать участие в торжественных мероприятиях ко Дню Свободы, который отмечается сегодня.

Об этом заявила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН, сообщает радио «Свобода».

“Президент поздравит и полетит в Брюссель”, - сказала она.

По словам А.ГЕРМАН, за последнее время награды были очень девальвированы и их очень много раздавали. “А потом, как можно награждать за свободу? Свобода – это что-то такое, что должно быть, и без этого не будет Украины», – сказала заместитель главы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, День Свободы был утвержден 19 ноября 2005 года указом тогдашнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Этот день должен отмечаться ежегодно 22 ноября.

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