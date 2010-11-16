Новый мэр Луцка вывозил семью из города - он узнал, что готовят ДТП

Новый городской голова Луцка Николай РОМАНЮК накануне выборов получал угрозы и за три дня до выборов был вынужден вывезти семью из Луцка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Также Н.РОМАНЮК сказал, что в целом угрозы были дважды, и по єтому поводу он встречался с начальником Главного управления внутренних дел в области и с начальником УСБУ.

«Удалось снять вопрос прослушивания меня и членов семьи и преследования. А за три дня действительно я вывозил семью из Луцка, потому что тоже была такая информация, что должно было бы произойти ДТП», - сказал он.