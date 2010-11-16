Тимошенко призывает пикетировать Администрацию Президента

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает предпринимателей пикетировать Администрацию Президента в случае, если парламент примет Налоговый кодекс, а глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ его подпишет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время митинга под стенами Верховной Рады против принятия Налогового кодекса.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что после принятия кодекса его должен подписать глава государства, чтобы он вступил в силу.

«Следующее, что мы можем сделать, прийти так же к тому дворцу на Банковой и сказать свое слово - не подписывать. И я почему-то хочу верить в то, что десятки тысяч граждан по всей Украине скажут свое слово. У нас есть все шансы остановить действие этого документа», - сказала она.

В то же время, по ее словам, если Президент не услышит граждан своей собственной страны, то только от общества зависит, как дальше действовать. «И страна знает только два пути. Первый путь - это нормальные цивилизованные выборы», - сказала она. При этом лидер «Батькивщины» выразила уверенность, что граждане Украины уже не отдадут свои голоса за тех, кто уничтожает Украину. «А вы должны знать авторов кодекса поименно – это правительство АЗАРОВА, персонально – ТИГИПКО, и возглавляет это движение Президент государства», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Если таких выборов не будет, то второй выход, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, это революция.