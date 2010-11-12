Депутаты Европарламента уже грызутся из-за Украины?

Депутат Европарламента Павел КОВАЛЬ (группа консерваторов и реформистов, Польша) просит депутатов от группы народных партий Элмара БРОКА и Михаля ГАЛЕРА (оба – Германия) объяснить свое заявление, в котором они фактически обвинили П.КОВАЛЯ в задержке подготовки доклада о результатах выборов в Украине, что стало основанием для очередного перенесения голосования за проект резолюции по Украине в Европарламенте.

Об этом говорится в заявлении П.КОВАЛЯ, переданном УНИАН.

“Во-первых, необходимо подчеркнуть, что резолюция касается не только местных выборов в Украине, но, скорее, отношений ЕС-Украина. Во-вторых, слова немецких депутатов, которые заявили, что выборы состоялись уже 2 недели тому назад, не отвечают факту, что выборы были проведены 31 октября”, - отмечается в заявлении П.КОВАЛЯ.

Депутат Европарламента обращает внимание на то, что вместе со своим коллегой Яном КОЗЛОВСКИ (группа народных партий, Польша) он наблюдал за местными выборами в Украине с 30 октября по 2 ноября. Сразу после этого, с 3 по 5 ноября, принимал участие в заседании Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС в Киеве.

П.КОВАЛЬ обращает внимание на то, что всю прошлую неделю он имел много встреч с украинскими политиками, журналистами и представителями неправительственных общественных организаций, что также служило базой для написания доклада.

По словам депутата, подготовка документа началась 8 ноября, а 10 ноября 15-страничный текст был направлен на согласование Я.КОЗЛОВСКИ.

11 ноября согласованный доклад был послан Президенту Европарламента Ежи БУЗЕКУ, Верховному представителю ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, комиссару ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефану ФЮЛЕ, а также членам делегации Европарламента по связям с Украиной.

“Я бы хотел подчеркнуть, что было бы мудро всегда давать честную и аккуратную информацию для будущего плодотворного сотрудничества. Именно поэтому я просил бы господ БРОКА и ГАЛЕРА объяснить их заявление”, - сказал П.КОВАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября Э.БРОК и М.ГАЛЕР распространили заявление, в котором требовали от фракции социалистов перестать мешать Европарламенту выступить в поддержку демократии в Украине.

Они также раскритиковали П.КОВАЛЯ, который так и не подал свой доклад относительно выборов. «После выборов прошло уже почти две недели, этот доклад уже давно запоздал. Такая задержка подрывает демократический авторитет Европейского парламента», - отметили Э.БРОК и М.ГАЛЕР.

10 ноября Европарламент во второй раз отложил голосование по проекту резолюции, поскольку председатель группы наблюдателей от Европарламента на местных выборах в Украине П.КОВАЛЬ не подготовил доклад по итогам наблюдений.

Социалисты объясняют свое решение необходимостью выяснить все факты.

14 октября этого года группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Европарламента подписала меморандум о сотрудничестве с Партией регионов.

Три украинских партии: “Батькивщина”, “Наша Украина” и “Народный рух”, - входят в ЕНП в статусе наблюдателей.