Хорошковский пригласил в дорогой ресторан 15 евродепутатов

Глава СБУ Валерий Хорошковский пригласил в дорогой ресторан в Брюсселе 15 депутатов Европейского парламента.

Об этом пишет издание "EUobserver".

Обед состоялся в ресторане, расположенном на центральной площади Гранд Пляс в Доме Лебедя.

Один из приглашенных на мероприятие депутатов - немецкий правоцентрист Элмар Брок считает, что такой обед свидетельствует о том, что Хорошковский пытается играть большую политическую роль.

Так, по словам Брока, главы британской разведки МИ5 и МИ6 никогда бы не позволили себе принимать участие в таких обедах.

"Это демонстрирует, что он играет более политическую роль, чем просто роль главы службы безопасности. Как правило, глава разведки - это государственный служащий. Но он больше политик", - сказал Брок.

Приглашение на обед присылало PR-агентство "Glocal Communications", которое базируется в Брюсселе.

"Господин Хорошковский, который будет в Брюсселе для встреч с представителями НАТО, будет рад обменяться с гостями взглядами относительно реформ в секторе безопасности Украины в контексте евроинтеграции, а также относительно ситуации после недавних местных выборов", - говорится в приглашении, присланном депутатам.

По данным издания, на обед согласились пойти депутаты право-центристы Чарльз Таннок из Британии и Лена Коларска-Бобинская из Польши, а также представитель правого крыла поляк Михал Камински.

Все трое входят в партии, которые враждебно относятся к действующему украинскому президенту Виктору Януковичу.

Румынский депутат-левоцентрист Адриан Северин из благосклонной к Януковичу группы социал-демократов в Европарламенте, также был в списке приглашенных, однако не смог прийти.

В этом ресторане в 2003 году экс-президент Леонид Кучма, будучи в изоляции, проводил встречу с тогдашним главой Еврокомиссии Романо Проди.

Украинская правда