Неприкосновенность хотят снять с нардепа, связанного с банком?

Народным депутатом, с которого власть хочет снять депутатскую неприкосновенность, вероятнее всего, является Александр Шепелев. Об этом сообщают источники «Зеркала недели» в СБУ и ГПУ.

Напомним, глава СБУ Валерий Хорошковский во вторник, 9 ноября, заявил о том, что Служба безопасности Украины в ближайшее время намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с представлением в отношении снятия неприкосновенности с одного из народных депутатов. Вместе с тем В.Хорошковский не назвал имени народного депутата, отметив, что «много коррупционных связей связано с парламентом».

А.Шепелев был избран в парламент VI созыва по многомандатному общегосударственному округу от Блока Юлии Тимошенко. Однако 21 сентября 2010 года было объявлено об исключении из фракции БЮТ 28 депутатов, среди которых был и А.Шепелев, а 5 октября 2010 года председатель Верховной Рады Владимир Литвин объявил о его переходе во фракцию Партии регионов.

А.Шепелев является членом парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, а также членом Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

По данным «Зеркала недели», намерение СБУ снять с А.Шепелева депутатскую неприкосновенность связано, в первую очередь, с его деятельностью в «Родовид Банке».

Как сообщалось, бывшего временного администратора «Родовид Банка» Сергея Щербину обвиняют в растрате 40 миллионов гривен, направленных на аренду и ремонт здания в центре Киева. По данным газеты «Дело», владелицей этого здания стала жена А.Шепелева.

По данным открытых источников, в здании, находящемся в центре Киева, банк планировал разместить свой центральный офис, но так и не переехал на новое место. «Таким образом, финучреждение заплатило за аренду, которой на самом деле не было», считают в следственном управлении Службы безопасности.

Здание, которое находится в центре Киева, было построено на деньги «Европейского банка рационального финансирования», главными акционерами которого являлись А.Шепелев и его супруга Галина Шепелева.

Как рассказал А.Шепелев, договор об аренде этого здания был подписан между «Родовид Банком» и «Европейским банком рационального финансирования еще в 2006—2007 годах. В то время в нем велись ремонтные работы, и заселение откладывалось. Впоследствии здание было несколько раз перепродано, и лишь в прошлом году оно вернулось к прежним хозяевам, став полной собственностью Галины Шепелевой. При этом А.Шепелев утверждает, что в действиях получателя арендной платы все было полностью законно.

В октябре 2008 года руководитель Службы безопасности Валентин Наливайченко обвинил А.Шепелева в попытках обанкротить «Проминвестбанк». «Эта группа людей за текущий год вывела за границу около 400 миллионов гривен, в частности через банк «Уником» (город Донецк), собственником которого является гражданин Украины, народный депутат Александр Шепелев», — заявил тогда журналистам В.Наливайченко.

Как заявил журналистам во вторник, 9 ноября, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, он не располагает информацией о том, с кого из нардепов хотят снять неприкосновенность. «Когда выясню все обстоятельства, тогда можно сказать о перспективах рассмотрения этого вопроса», — сказал В.Литвин.

Как сообщил А.Шепелев «Зеркалу недели», у него также нет информации о том, с какого именно народного депутата планируют снять неприкосновенность. Говоря о возможности снятия неприкосновенности с него, А.Шепелев сказал: «А за что? Меня никто никуда не вызывал, никто никуда не приглашал».