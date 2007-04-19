Часть депутатов от оппозиции отказываются сдавать мандаты

Одной из проблем на пути реализации последнего плана Юлии Тимошенко по досрочному роспуску Верховной Рады может стать нежелание депутатов фракций Нашей Украины и БЮТ сдавать мандаты. "Я точно знаю, что кроме меня никаких заявлений не писали еще многие люди. А Юлия Владимировна в последнее время стала делать такие заявления, что ее становится жалко", – цитирует «Коммерсант-Украина» бютовца Алексея Данилова.

Его коллега по фракции Дмитрий Выдрин также не писал никаких заявлений, хотя и обещал в комментарии Западной информационной корпорации «как послушный холоп» подчиниться первому же распоряжению «пани» и расстаться к депутатской корочкой.

Также Коммерсант со ссылкой на народного депутата Леся Танюка сообщает, что все члены Народного руха, входящие во фракцию "Нашей Украины", а это 13 человек, отказались писать заявления. По его мнению, писать сейчас любые заявления – это значит признать легитимность парламента. Кроме того, считает депутат, в НУ не учли многих юридических деталей. "Съезд будет признан нелегитимным. Ведь по закону ему должны предшествовать съезды каждой из партий. Любой Лавринович (министр юстиции.–Ъ) завтра скажет, что это было просто собрание людей", – уверен господин Танюк. Правда, в Рухе не скрывают, что таким образом партия демонстрирует свою обиду на то, что в "Нашей Украине" отказались от идеи создания мегаблока, куда бы вошли национал-демократические партии. "Эта акция (массовое сложение полномочий.–Ъ) была бы полностью логичной, если бы они приняли наше главное условие о создании мегаблока", – сказал депутат.

Причем, Танюк назвал не единственный, и даже не первый подводный камень, что может стать причиной краха «плана Тимошенко». Коммерсант утверждает, что в распоряжении редакции оказался документ – аналитическая записка, подготовленная для лидера Нашей Украины Вячеслава Кириленко. Якобы, в ней приводится юридическое обоснование такого шага со стороны депутатов и возможные риски, которые могут возникнуть после сложения депутатами своих полномочий.

Перечисление этих рисков и угроз, утверждает издание, занимает три четверти всего документа. Прежде всего авторы документа сами признают, что их юридическая аргументация небезупречна и называют слабые места, которыми воспользуются их оппоненты.

Но в "Нашей Украине" и БЮТ уверены, что законодательные нюансы интересны только юристам, а не простым избирателям. "Для формирования общественного мнения, с учетом того, что большинство граждан не ориентируются в тонкостях конституционного права, они будут довольно существенными", – к такому выводу пришли разработчики.

Тем не менее в записке указывается, что провести такую масштабную операцию по сложению депутатских мандатов будет весьма сложно. В частности, нужно учитывать "субъективный фактор".

Напомним, летом 2006 года, когда подобный план уже у оппозиции уже был (он появился после того как не удалось создать коалицию в составе НУ, БЮТ и Соцпартии) "субъективным фактором" оказалось простое нежелание части депутатов писать заявления и лишаться депутатских привилегий.