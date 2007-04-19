Бютовец Выдрин: паны сказали сдать мандаты, я – послушный холоп

«Я в любое время могу написать заявление о сложении своих депутатских полномочий. Просто ко мне никто с таким предложением еще не обращался», – заявил в комментарии Западной информационной корпорации народный депутат Украины от фракции БЮТ, политолог Дмитрий Выдрин.

«Я никогда не стремился идти в парламент. Знаю, что я случайно угодил в Верховную Раду Украины. Это не моя профессия, и я не жажду там работать. Так что в любое время я напишу заявление, если кто об этом меня попросит», – отметил политолог.

Д.Выдрин заметил, что «сейчас депутатская политическая верхушка забыла, что были такие депутаты как Данилов, Выдрин, Потимков, которые всегда стремились говорить правду и выражать свою точку зрения. Мне кажется, что именно поэтому к нам никто не обратился с предложением сдать депутатские мандаты, потому что боятся таких, как мы. А может у нас будет другое мнение?..»

«В сегодняшней ситуации мне все равно: есть мандат или нет. Разве же мы, депутаты, работаем? Мы не ходим в парламент, не голосуем, не вносим законопроекты. Зачем тогда нам мандат? Собственно, я не согласен с такой постановкой вопроса, что только через сдачу мандата можно что-то изменить. Но мы в Верховной Раде являемся императивными, как рабы или холопы. Есть пан или пани, которые сказали холопам сдать мандаты, и холопы сдали мандаты. Я, как послушный холоп, сразу подчинюсь», – сказал Д.Видрин.

Политолог также отметил то, что демократия в Украине завершилась с обеих сторон – власти и оппозиции. «К примеру, мой соратник Бродский выступал на «5 канале», где сказал несколько слов правды. Но мгновенно пошло указание из Секретариата Президента – не транслировать выступление Бродского. То есть опять идут темники из Секретариата Президента, опять есть запрет на свободную информацию, запрет на правду.

Я не знаю, что творится в президентской голове, но мне кажется, что Президент в этой ситуации мог бы стать решающей фигурой, которая консолидировали бы нацию. И если бы Президент предложил универсал не Януковичу, не Тимошенко, не Морозу, а самому украинскому народу, в котором определил бы правила, которые он никогда не нарушит, в частности, это свобода слова, свобода политических собраний, отмена императивного мандата, который существует только в Китае и на Кубе, то за этим Президентом пошла бы страна. Вместо этого сейчас Президента шантажируют как со стороны исполнительной власти, так и со стороны оппозиции. Следовательно, Президент поддается шантажу то со стороны коалиции, то со стороны оппозиции. То есть, сейчас Президент – это наиболее шантажируемый и непрогнозируемый человек в стране, потому что мы не знаем, кто завтра победит в этом шантаже: Янукович или Тимошенко», – заметил он.