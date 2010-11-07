Партия регионов планирует изменить избирательную систему

В эфире Радио Свобода Вадим Колесниченко, народный депутат от Партии регионов, заявил, что Партия регионов внесет предложение, чтобы выборы в Верховную Раду проходили по смешанной системе.

«Мы предприняли шаг вперед. Сегодня большинство общества довольно тем, что выборы были по смешанной системе. И мы, ввиду большого пожелания общества и тех результатов позитивных, которые мы имели при голосовании по смешанной системе, скорее всего избирательная система будет изменена. В частности, в парламент мы тоже будем предлагать сделать смешанную систему: 50 на 50 процентов», - объяснил он.

По словам Колесниченко, это следует сделать для того, чтобы люди чувствовали связь со своим кандидатом, чтобы они могли лично общаться.

«Все может модернизироваться. И сегодня мы чувствуем вызовы времени и потребности общества и мы идем в ногу с потребностью общества... я во время избирательной кампании проехал насквозь через всю Украину. Относительно избирательной системы 50 на 50 – ни одного замечания не было. Везде люди были довольны», – заявил в эфире "Свободы" Колесниченко.

По словам депутата, «мы это чувствуем, и люди это чувствуют», что смешанная система сегодня дала свои позитивные сдвиги.

Колесниченко также обратил внимание на необходимость реструктурировать политическое общество: «Но еще есть одна проблема. Мы должны все равно структурировать наше политическое общество. Потому что, когда мы имеем 190 партий – это не является показателем демократии».