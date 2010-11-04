Герман - о пародии на Януковича: на каждый чих не надо говорить “дай Боже”

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что не стоит придавать особого значения показу на контролируемом государством российском телеканале пародии на Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом А.ГЕРМАН сказала сегодня в интервью корреспонденту УНИАН.

“Ко всякому юмору нужно относиться очень спокойно. А наивысшее мужество – это уметь смеяться над собой. Я очень уважаю людей, которые способны, в первую очередь, смеяться над собой”, - сказала она.

А.ГЕРМАН сказала, что “это не первое и не последнее, когда подходы к образу первых людей государства могут быть такими, что они нам могут показаться слишком саркастичными, слишком циничными”.

“Но первые лица – они привлекают внимание и справедливых людей, и несправедливых. И на все это нужно смотреть очень просто и с улыбкой. Я бы не делала из этого какой-то особой истории. На каждый чих не обязательно говорить “дай Боже”, - сказала А.ГЕРМАН.