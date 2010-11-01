Мэра Днепропетровска с победой поздравил основной соперник

Народный депутат, лидер партии «Україна Майбутнього» Святослав ОЛЕЙНИК поздравил мэра Днепропетровска Ивана КУЛИЧЕНКО с победой на выборах городского головы и пожелал ему удачи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Днепропетровске.

«День голосования и период подсчета голосов, по нашим наблюдениям, не отличался какими-либо системными нарушениями. В целом выборы были демократичными. Мы вели достаточно сложную избирательную кампанию, но я с уважением отношусь к тому, как голосуют днепропетровцы. Я не считаю этот выбор правильным, но поскольку люди осуществили свой выбор, и КУЛИЧЕНКО, это уже очевидно, переизбран на второй срок, я хочу пожелать ему удачи», - заявил С.ОЛЕЙНИК.

Он также подчеркнул, что развитие города – это общий интерес для всех, кто живет в Днепропетровске. «Я хочу пожелать, чтобы то, что мы видели в течение трех месяцев перед выборами,– ремонт дорог, мероприятия по очистке, уборке города, - чтобы это не закончилось избирательной кампанией» - сказал депутат.

С.ОЛЕЙНИК сказал: «Я поздравляю Ивана Ивановича с тем, что он снова Днепропетровский городской голова. Мне это делать сложно, но на самом деле это нужно делать, потому что люди так выбрали».