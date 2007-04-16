Скандал в блоке Луценко: часть ХДС заявляет о ”кидалове”

Крымская организация партии "Христианско-демократический союз" не поддерживает вступление ХДС в блок "Народная самооборона Юрия Луценко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер крымской партийной организации ХДС, глава Рескомзема АРК Николай ГОЛУБЕВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

По словам Н.ГОЛУБЕВА, лидер ХДС Владимир СТРЕТОВИЧ единолично принял решение о вхождении партии в блок Ю.ЛУЦЕНКО. "Партия "Христианско-демократический союз" полностью приватизирована господином СТРЕТОВИЧЕМ", - заявил Н.ГОЛУБЕВ. Он подчеркнул, что, например, в Крыму партийная конференция была назначена на 21 апреля, однако значительно раньше этого срока прошел нелегитимный форум. "Был проведен (форум в Крыму) в самые сжатые сроки, не дав возможность прибыть туда всем делегатам. Конференции районные считаются нелегитимными, так как за одну ночь, за один день во всех районах было невозможно провести конференции, почему мы и не прибыли на девятый съезд в Киев, где было принято обтекаемое решение, что мы будем участвовать в выборах с теми, кого определит Головная рада. Но Головная рада этот вопрос не определяла - перед фактом (о вхождении в блок Ю.ЛУЦЕНКО) всех поставил господин СТРЕТОВИЧ", - заявил Н.ГОЛУБЕВ. По его мнению, В.СТРЕТОВИЧ своими действиями, "попирая всю наработку, которая была проделана за 10 лет, а также устав партии", обманул рядовых членов ХДС.

Н.ГОЛУБЕВ выразил мнение, что представителям различных сил, которые вошли в блок "Народная самооборона Юрия Луценко", будет тяжело найти общий язык. "Будет ли толк (в блоке Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН) в этом или не будет - время рассудит нас, - отметил глава крымской ХДС. - Но Крымская организация партии "Христианско-демократический союз" заявляет, что мы готовим все документы в Центральную избирательную комиссию по проверке легитимности девятого, так называемого, съезда (ХДС - УНИАН), который прошел в Киеве. Для того, чтобы подтвердить легитимность съезда - это первое, и второе - легитимность вхождения "Христианско-демократического союза" в блок Юрия Луценко".

Отвечая на вопросы журналистов, Н.ГОЛУБЕВ выразил возмущение, как "выдающийся политик" В.СТРЕТОВИЧ мог войти в блок с Ю.ЛУЦЕНКО.

"Я не понимаю этого политического шага с этими людьми. Я назову два человека - господина ЛУЦЕНКО и господина МУСИЯКУ (Виктор МУСИЯКА лидер партии "Вперед, Україно!" - УНИАН)", - сказал Н.ГОЛУБЕВ.

Лидер крымской ХДС также предположил, что в дальнейшем блок "Народная самооборона Юрия Луценко" может войти в мегаблок с другими силами, и, по словам Н.ГОЛУБЕВА, в итоге в Верховную Раду Украины пройдут только те, кто находятся вначале списка. "Пройдут первые лица, остальные останутся за бортом. Это что, первый раз такое кидалово?!" - возмутился Н.ГОЛУБЕВ.

Отвечая на вопрос, какая политическая сила симпатична ему, Н.ГОЛУБЕВ сказал, что партия, которую возглавляет Владимир ЛИТВИН. При этом он выразил мнение, что выборы пройдут осенью, и еще есть время, чтобы ХДС определилась с союзниками. При этом Н.ГОЛУБЕВ заявил, что это должны решать члены партии.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля во время межпартийного съезда партии "Вперед, Україно!" и "Христианско-демократического союза" был создан предвыборный политический блок "Народная самооборона Юрия Луценко", в который вошли партия "Вперед, Україно!", ХДС и представители Гражданского движения "Народная самооборона". Блок возглавил Ю.ЛУЦЕНКО.