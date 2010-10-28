Алиев обещает наращивать товарооборот не только за счет нефти

Президент Азербайджанской Республики Ильхам АЛИЕВ намерен расширить сферы сотрудничества с Украиной. Об этом он заявил в интервью еженедельнику «Профиль».

«Нам было бы интереснее наращивать товарооборот за счет тех сфер наших экономик, где еще нет активного взаимодействия. В первую очередь это средства коммуникации, информационно-коммуникационные технологии, сфера сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, взаимные инвестиции, участие азербайджанских компаний в различных инвестиционных проектах в Украине, связанных как с энергетикой, так и не только», - рассказал И.АЛИЕВ.

Как уже сообщалось, на заседании межправительственной комиссии Украина – Азербайджан украинская сторона высказала мнение о необходимости увеличения товарооборота между странами до 2 млрд. долл.

При этом в Азербайджане довольны уровнем сотрудничества с Украиной в оборонной сфере.

И.АЛИЕВ отметил, что сотрудничество между странами в сфере ВПК имеет хорошую перспективу для роста, поскольку финансовые возможности Азербайджана несоизмеримо увеличились, сравнительно с первыми годами независимости. «Сегодня азербайджанская продукция военного назначения уже демонстрируется на международных выставках и экспортируется. Частично то, что было произведено в Азербайджане, создавалось с помощью украинских партнеров. Есть совместные предприятия между нашими странами в этой сфере, и мы намерены развивать это сотрудничество, в том числе с перспективой выхода на рынки третьих стран», - заявил И.АЛИЕВ.