Пресс-служба Путина опровергает информацию о синяке под глазом

Пресс-служба Владимира Путина опровергает сообщения СМИ о том, что во время визита в Украину у российского премьера под глазом был синяк, тщательно замазанный гримом, о чем сообщили украинские СМИ.

«Журналисты неправы, наверное, так падал свет. Но то, что премьер-министр устал, это правда, в последнее время он очень много работает и все время в разъездах», – сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.