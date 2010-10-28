Пресс-служба Путина опровергает информацию о синяке под глазом
12:57, 28 октября 2010Политика
4984 0
"Наверное, так падал свет"
Пресс-служба Владимира Путина опровергает сообщения СМИ о том, что во время визита в Украину у российского премьера под глазом был синяк, тщательно замазанный гримом, о чем сообщили украинские СМИ.
«Журналисты неправы, наверное, так падал свет. Но то, что премьер-министр устал, это правда, в последнее время он очень много работает и все время в разъездах», – сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter