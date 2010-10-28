Тимошенко: обращаться в суды — все равно, что обращаться на Банковую

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает бесперспективным обжалование результатов местных выборов в судах.

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Житомире, сообщает ее персональный сайт.

"Обращаться в суды - это все равно, что обращаться в Администрацию Президента, которая на право, на Конституцию, на законы вообще не реагирует", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батьківщина" подчеркнула, что “сейчас в стране после проведенной правительством ЯНУКОВИЧА реформы системы правосудия” суды находятся под полным контролем власти. "Судов в нашем государстве нет, и мы должны смириться с этой реальностью, пока мы ее с вами не изменим", - отметила она.

В то же время, по ее мнению, граждане сами должны оказывать сопротивление власти, если не воспринимают ее политику. "Майданы не сзываются, они создаются, если готовность будет у людей бороться за себя. Майданы не надо будет созывать, они сами соберутся, как собрались сегодня по всей стране предприниматели", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.