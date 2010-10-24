Литвин сообщил ключевой вопрос, который рассмотрит ВР

На следующей пленарной неделе (с 2 по 5 ноября) парламент будет рассматривать проекты Налогового кодекса и государственного бюджета на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, об этом председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сообщил во время общения с журналистами в селе Кошелеве Хустского района во время рабочей поездки в Закарпатскую область.

По его словам, проект Налогового кодекса - ключевой вопрос, который будет рассматриваться следующей пленарной неделе.

«Это чрезвычайно сложный и ответственный вопрос, относительно которого действуют диаметрально противоположные точки зрения», - подчеркнул руководитель парламента.

В частности, это, по его словам, касается вопросов запрещения продажи ношеной одежды, повышения пенсий и пенсионного возраста.

На уточняющий вопрос журналистов о личной позиции руководителя парламента относительно закрытия магазинов «секонд-хенда», В.ЛИТВИН отметил: «Очевидно, нельзя все сразу запретить, необходимо предусмотреть какие-то переходные этапы, потому что прямое запрещение приведет к контрабанде. Здесь должен быть нерядовой, серьезный разговор», - считает спикер.

Еще одним важным вопросом, который должен рассмотреть парламент, он назвал проект государственного бюджета на 2011 год. В целом же, следующей пленарной неделе, по словам председателя Верховной Рады, будет рассматриваться свыше 90 вопросов.

В селе Кошелеве В.ЛИТВИН принял участие в открытии стадиона, пообщался с местными жителями и ответил на вопросы. В местную школу ходят дети из четырех сел, а потому главными проблемами для жителей села является состояние дорог и перспективы развития социальной инфраструктуры.

В ходе рабочей поездки председатель Верховной Рады ознакомился с работой фермерского хозяйства «Конек», которое специализируется на выращивании элитных сортов яблок отечественной и зарубежной селекции. В.ЛИТВИН, общаясь с руководством фермерского хозяйства, обсудил проблемы сельхозпроизводителей.

Также руководитель парламента пообщался с жителями сел Яблоневка и Монастирец Хустского района, осуществил запись на местном телевидении и дал интервью Ужгородскому радио.