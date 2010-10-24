Ульянченко: сообщения о выборах - как сводки с фронтов

Бывший глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко в эфире Радио Свободазаявила: «Я сегодня взяла в руки газету «Зеркало недели» и там целая такая страница – Власть. И когда я читаю эти заглавия, то там сообщения о выборах - как сводки с фронтов. Будь то Днепропетровская область, или Киевская, или Кировоградская – там везде такие чрезвычайно тревожные сигналы по действиям партии власти.

По словам Веры Ульянченко, все эти проблемы еще заложены в самом Законе «О выборах».

Как отметила Вера Ульянченко, партия власти воспользовалась тем, что имея тогда еще коалицию, имея несколько политических сил в парламенте, входящих в коалицию, – они сформировали такие комиссии, где они полностью контролируют всю ситуацию.

«Конечно, это привело к взрыву, недовольству во всех политических силах, в том числе даже в тех, которые были причастны к Партии регионов: коммунистов, партии промышленников и предпринимателей», – сказала экс-глава Секретариата Президента Украины Вера Ульянченко.

По ее словам, сегодня запугивают врачей, учителей, принуждают их писать заявления о снятии своих кандидатур на мажоритарных округах.