Янукович сегодня - в Днепропетровской области
08:47, 12 октября 2010Политика
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Вопрос - ракетно-космическая отрасль
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой поездки предусмотрено, среди прочего, ознакомление В.ЯНУКОВИЧА со сборочным производством ракетно-космической техники, образцами продукции ПО «Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова», участие Президента в совещании по вопросам развития предприятий ракетно-космической отрасли и в заседании регионального совета по экономическим реформам Днепропетровской области.
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