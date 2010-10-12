Янукович сегодня - в Днепропетровской области

08:47, 12 октября 2010
Политика
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Вопрос - ракетно-космическая отрасль

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой поездки предусмотрено, среди прочего, ознакомление В.ЯНУКОВИЧА со сборочным производством ракетно-космической техники, образцами продукции ПО «Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова», участие Президента в совещании по вопросам развития предприятий ракетно-космической отрасли и в заседании регионального совета по экономическим реформам Днепропетровской области.

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