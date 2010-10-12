Янукович сегодня - в Днепропетровской области

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программой поездки предусмотрено, среди прочего, ознакомление В.ЯНУКОВИЧА со сборочным производством ракетно-космической техники, образцами продукции ПО «Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова», участие Президента в совещании по вопросам развития предприятий ракетно-космической отрасли и в заседании регионального совета по экономическим реформам Днепропетровской области.