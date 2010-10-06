Яценюк понял: оппозиция попала в ловушку Администрации Януковича

В ближайшее время партия «Фронт Змін» будет пикетировать Центральную избирательную комиссию с требованием «выполнить Конституцию и провести парламентские выборы 27 марта 2011 года». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналистам отметил, что, требуя досрочных выборов Президента Украины, оппозиция отвлекает внимание общества от главной темы – выполнения действующей Конституции, которая требует проведения очередных выборов в Верховную Раду в марте 2011 года.

По его словам, «это ловушка, подготовленная самой Администрацией Президента». «Если оппозиция будет настаивать на досрочных выборах, у ЯНУКОВИЧА будут все основания обратиться к демократическому мировому сообществу и говорить о маргинализации оппозиции, которая без конституционных оснований требует его отставки. И он это обязательно сделает именно для того, чтобы не проводить очередные выборы в Верховную Раду», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что оппозиция должна действовать «последовательно и хладнокровно». По его словам, прежде всего, необходимо добиться проведения парламентских выборов в марте следующего года, как того требует Основной Закон, который вступил в силу по решению Конституционного Суда. «Конституция четко определяет: срок полномочий парламента – 4 года. А теперь простая арифметическая задача: 2007 год (дата выборов в Верховную Раду) плюс 4 года (срок полномочий Рады) равняется 2011 год. Почему у Партии регионов получается 2012 и 2015?» - сказал он.

Лидер «Фронта Змін» заявляет, что власть должна выполнить Конституцию – объявить выборы, а «Центральная избирательная комиссия обязана, согласно требованиям действующей Конституции, не позже, чем 22 ноября объявить проведение парламентских выборов, правительство должно предусмотреть финансирование этих выборов». А.ЯЦЕНЮК подчеркивает необходимость сплочения оппозиции, чтобы победить на парламентских выборах и сформировать в новой Верховной Раде демократическое большинство, которое «станет залогом сохранения демократии в Украине».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что накануне председатель парламента Владимир ЛИТВИН возвратил его проект постановления о назначении выборов на 27 марта 2011 года. По его словам, «сделано это было с нарушением Регламента - «без всякой формулировки». При этом лидер «Фронта Змін» добавил: «Я прочитал между строк: «Простите, господин ЯЦЕНЮК, поскольку Блок Литвина не проходит в следующий парламент, то мы не собираемся идти на выборы в 2011 году». А.ЯЦЕНЮК отметил, что понимает мотивацию В.ЛИТВИНА, поскольку «это его последняя каденция - в следующую Раду они не пройдут, но это никак не касается требования Конституции относительно очередных выборов в 2011 году». А.ЯЦЕНЮК отметил, что раз Конституционный Суд принял решение, что действует старая Конституция, – то «выполняйте ее, а то выходит так: что касается полномочий Президента – выполняем, а то, что касается срока действия Верховной Рады – не подходит, поэтому не выполняем». «Так не будет. Выполняем все по пунктам», - подчеркнул лидер «Фронта Змін». Он заявил, что оппозиция должна сделать все для того, чтобы выборы в парламент состоялись в 2011 году, и не был продлен срок полномочий нынешней ВР еще на год.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что «Фронт Змін» начнет возле ЦИК акцию поддержки выполнения Конституции относительно проведения выборов 27 марта, поскольку «Конституцией, именно ЦИК определена органом, который обязан принять решение о начале избирательного процесса».