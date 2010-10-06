В ПАСЕ обеспокоены поддельными списками членов избиркомов в Украине

Содокладчик ПАСЕ по Украине, депутат эстонского парламента Майлис РЕПС считает, что украинские власти стремятся слишком быстро реализовать ряд реформ, нарушая при этом установленные законом процедуры.

“К сожалению, во время наших последних встреч в Киеве мы ощутили некоторую тревогу в отношении законности предстоящих выборов 31 октября. Местные выборы станут тестом, – цитирует депутата “Украинская правда”. – Но уже сейчас есть тревожные признаки. Например, избирательные комиссии не сбалансированы. Обеспокоенность вызывают т. н. поддельные списки членов избирательных комиссий. Мы призываем власти обратить внимание на эти вопросы. Провал местных выборов станет очень тревожным знаком для нас”.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.