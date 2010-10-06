ВР не поддержала постановление о подаче заявки на членство Украины в ЕС

Верховная Рада Украины отказалась поддержать проект постановления «О подаче заявки на членство в Европейском Союзе», внесенный народным депутатом от НУ-НС Николаем КАТЕРИНЧУКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал лишь 61 (при необходимых 226 – УНИАН) из 302 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Блока Литвина.

Также за это постановление почти в полном составе не голосовала фракция БЮТ, поскольку народные депутаты из этой фракции в знак протеста покинули сессионный зал.

Поддержали проект постановления лишь 26 народных депутатов из фракции Партии регионов.

Данным проектом предусматривалось «обязать Президента Украины организовать руководство внешнеполитической деятельностью государства с целью скорейшей подачи заявки на членство в ЕС в сроки, определенные Министерством иностранных дел Украины и Евросоюзом».

Также постановлением предлагалось признать, что евроинтеграция, углубление отношений между Украиной и ЕС, «вплоть до приобретения Украиной полноправного членства в ЕС», является приоритетным направлением внешней политики Украины.