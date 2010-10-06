Ефремов: по Конституции, в ВР вообще не существует понятия «оппозиция»
12:06, 06 октября 2010Политика
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Почему не может быть «дня оппозиции»
|Александр ЕФРЕМОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в ВР.
«В соответствии с Конституцией, нет понятия «оппозиция», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
По его словам, с учетом этого, в парламенте не может быть «дня оппозиции», во время которого рассматриваются те законопроекты, на которых настаивают фракции меньшинства.
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