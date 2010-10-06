Ефремов: по Конституции, в ВР вообще не существует понятия «оппозиция»

12:06, 06 октября 2010
Политика
2258 0

Почему не может быть «дня оппозиции»

Александр ЕФРЕМОВ
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что согласно Конституции 1996 года, в Верховной Раде вообще не существует такого понятия как оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в ВР.

«В соответствии с Конституцией, нет понятия «оппозиция», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, с учетом этого, в парламенте не может быть «дня оппозиции», во время которого рассматриваются те законопроекты, на которых настаивают фракции меньшинства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter