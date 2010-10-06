Ефремов: по Конституции, в ВР вообще не существует понятия «оппозиция»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что согласно Конституции 1996 года, в Верховной Раде вообще не существует такого понятия как оппозиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга в ВР.

«В соответствии с Конституцией, нет понятия «оппозиция», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, с учетом этого, в парламенте не может быть «дня оппозиции», во время которого рассматриваются те законопроекты, на которых настаивают фракции меньшинства.