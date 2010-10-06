У Тимошенко жалуются, что действия власти "перешли границы здравого смысла"

Кировоградская областная организация партии «Батькивщина» заявляет о создании искусственных преград властью при регистрации кандидатов от партии для участия в местных выборах в городе Александрия и готовится к новым провокациям. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Пресс-служба областной «Батькивщины» указывает на то, что Александрийской городской организации пришлось пройти через ряд политически заказных судебных процессов.

В частности, еще 27 сентября в местные органы юстиции поступил запрос от одного из судей об исключении всех регистрационных и уставных документов городской организации.

Окружной суд Кировограда 2 октября вынес решение обязать ТИК принять документы на регистрацию от городской организации партии «Батькивщина». В свою очередь ТИК решила обжаловать это решение в Днепропетровском апелляционном суде.

«И вот, сегодня (5 октября - ред.), апелляционный суд оставил решение окружного суда Кировограда в силе и обязал зарегистрировать списки от «ВО «Батькивщины». Несмотря на то, что юридически вопрос решился, в территориальной избирательной комиссии Александрии все же пытались под любым бюрократическим поводом отказать в приеме документов от «Батькивщины»», - заявил председатель областной организации партии Валерий Кальченко.

По его словам, под конец рабочего дня под давлением общественности ТИК все же приняли документы кандидата от партии «Батькивщина» на городского председателя Александрии Елены Богоявленской, а списки кандидатов в депутаты в городской совет в ТИК будут принимать в среду.

«Незаконные действия власти в Александрии очень похожи на те, которые происходят вокруг регистрации наших кандидатов в Киевской и Львовской областях. Нарушение, цинизм и целеустремленная блокировка участия нашей партии в местных выборах перешли любые границы здравого смысла. И даже сейчас, когда мы готовимся завтра регистрировать в ТИК списки, никто не может сказать, какие испытания нас еще ожидают», - резюмировал Валерий Кальченко.