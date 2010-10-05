Президент Академии правовых наук: КС вернул законную силу Конституции-1996

Решением Конституционного Суда возобновлена законная сила Конституции 1996 года, которую изменили безосновательно, с нарушением процедуры и требований статей Конституции, что направлены на защиту самого Основного Закона. Так, комментируя журналистам решения КС, заявил президент Академии правовых наук Украины Василий ТАЦИЙ.

На вопрос о вероятности негативных последствий отмены политреформы эксперт ответил: "Каких-то негативных последствий я не вижу, потому что все решения, которые принимались до сих пор, легитимны. Механически их никто не будет отменять". ТАЦИЙ считает, что усовершенствование действующего законодательства и приведение его в соответствие с Конституцией редакции 1996 года будет происходить "в той мере, в которой будет требовать жизнь". "Это будет постепенный и взвешенный процесс. В зависимости от того, насколько эти вопросы будут возникать и насколько они будут неотложными, их будут рассматривать в Верховной Раде", - сказал законодатель.

Василий ТАЦИЙ также заметил: "важнее всего то, что все органы власти, в том числе высшие органы власти в нашем государстве, которые избраны за время действия Конституции с изменениями 2004 года, продолжают свою работу в пределах того срока, на который они сформированы".