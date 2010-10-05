Во фракцию ПР записались еще 7 нардепов

В состав фракции Партии регионов вошли семь народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о вхождении, согласно поданным заявлениям, в состав фракции Партии регионов народных депутатов Василия КИСЕЛЕВА, Инны БОГОСЛОВСКОЙ (оба раньше были членами фракции ПР), а также Игоря САВЧЕНКО, Андрея ВЕРЕВСКОГО, Владимира ИВАНЕНКО, Александра ШЕПЕЛЕВА, Петра КУЗЬМЕНКО (все пятеро раньше входили в состав фракции БЮТ).