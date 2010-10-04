Коалиция собралась спустить на тормозах "неконституционные" два года?

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления “Об обеспечении выполнения Решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года № 20-рп/2010 относительно соответствия Конституции Украины конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV”.

Авторы проекта - сегодняшние “переподписанты” коалиционного соглашения в парламенте – регионал Александр Ефремов, коммунист Петр Симоненко и литвиновец Игорь Шаров предлагают во исполнение решения КС поручить комитетам ВР “на протяжении месяца (!) проанализировать принятые Верховной Радой Украины с 1 января 2006 года(!) законы и другие нормативно-правовые акты на предмет их соответствия положениям Конституции Украины в редакции, которая существовала до внесения в нее изменений Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV и внести предложения относительно приведения законов и других нормативно-правовых актов в соответствие с Конституцией Украины от 28 июня 1996 года”.

К сожалению, ни в самом проекте постановления, ни в объяснительной записке к нему авторы не указали, как же можно за месяц “перелопатить” результат почти пятилетней работы не только законотворцев из ВР, но еще и министерств и ведомств. А также почему они решили, что принятые с 8 декабря 2004 года до 1 января 2006-го законы и другие нормативно-правовые акты априори отвечают требованиям Конституции-1996.