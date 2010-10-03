Квасневский дал совет Украине: нужен умный избиратель

Процессы, которые происходят в Украине, Европе и России, – это часть процесса глобализации, и потому перспективы Украины неразрывно связаны с глобальными вызовами и возможностями, которые открывает современный мир.

Об этом заявил председатель Правления YES Александр КВАСЬНЕВСКИЙ, завершая 7-й ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии, сообщили УНИАН в пресс-службе Виктора ПИНЧУКА.

«Вам нужно понять, какую роль вы хотите играть в этом глобализующем, многостороннем мире. Это должно изменить ваш подход, ваш взгляд на вещи. Глобализация – это процесс, который мы не можем остановить. Мы неразрывно связаны с ним», - подчеркнул А.КВАСНЕВСКИЙ.

По его мнению, выбор между Востоком и Западом для Украины не так уж и важен.

«Любой украинский президент должен найти баланс между Россией и ЕС. Сложность в другом – каким должен быть этот баланс, как его определить, как описать», - уточнил политик.

Он призывает Украину и украинцев поверить в свои силы и не отказываться от европерспектив, потому что евроинтеграция Украины – это объективное требование времени.

«Украинцы должны верить в свою собственную силу, свое будущее. Потому что у вас есть потенциал. Мы можем долго обсуждать, нужна ли нам в ЕС Турция. Но в один прекрасный момент мы попросим турок вступить в Евросоюз. Так вот, наступит и тот день, когда мы будем просить вас, украинцев, вступить в ЕС. Потому что вы нам нужны», - заявил А.КВАСНЕВСКИЙ.

«Вместе с тем, это не отменяет необходимости реформ, которые должна провести Украина. Нужно решать проблемы и выполнять обязательства. Что очень важно – вы должны создать гражданское общество. Вам нужна активность народа, вам нужен умный избиратель, умный электорат, который контролирует работу системы и голосует сознательно», - прибавил политик.

Справка УНИАН. Ялтинская Европейская стратегия (YES) – международная независимая организация, основанная в 2004 году украинским бизнесменом и общественным деятелем В.ПІНЧУКОМ.

Целью организации является содействие развитию справедливой, демократической и успешной Украины; помощь стране в осуществлении реформ и поддержка ее евроинтеграционных стремлений.