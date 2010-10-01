Политический "блат" подрывает доверие к власти и ее кандидатам

Возникший скандал при регистрации предвыборных списков в Одесской областной территориальной избирательной комиссии является еще одним свидетельством того, что выборы-2010 будут одними из самых грязных в истории независимой Украины, считает директор региональных программ Института национальных интересов Владимир ПОЛТОРАК.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН.

«Сказывается, прежде всего, ущербность недавно принятого закона о выборах, - констатирует одесский эксперт, - ведь раньше партии получали в бюллетенях позиции согласно результатам жеребьевки. Это демократическая норма - ни у кого не было никаких оснований для опротестования результатов «слепого жребия». Не было также оснований полагать, что кому-то из участников избирательной гонки дается карт-бланш, а на кого-то власть откровенно давит».

Новый закон говорит о нумерации политических партий в бюллетенях согласно порядку регистрации. «Это уже привело к конфликтным ситуациям, - подчеркивает В.ПОЛТОРАК, - а сам ход регистрации предвыборных списков в Одессе позволяет говорить об использовании провластными партиями административного ресурса. Того самого пресловутого ресурса, о котором уже пять лет не было слышно в Украине».

Особенно показательным является, по мнению эксперта, «использование политического блата одесскими представителями Партии регионов, Компартии и партии «Родина». «Как иначе квалифицировать неопровержимый факт внеочередного проникновения их в помещение теризбиркома и регистрацию перед представителями тех партий, которые всю ночь накануне дежурили у стен комиссии? Разве не циничным проявлением админресурса были действия одесской милиции, которая представителей ПСПУ, «Нашей Украины», СПУ и «Сильной Украины» 29 сентября в помещение ТИК не впускала, а тем временем ТИК зарегистрировала списки Партии регионов, КПУ и «Родины»?», - отметил В.ПОЛТОРАК.

Нет сомнения, убежден эксперт, что «таким образом правящие и приближенные к ним партии пытаются в обход закона повлиять на ход выборов - ведь первые номера в бюллетене попадают на глаза избирателям первыми. Хотя эта технология обычно существенно не влияет на результаты выборов, однако определенную долю процента может обеспечить».

Вместе с тем, отмечает директор региональных программ Института национальных интересов, «столь очевидное использование админресурса подрывает доверие избирателей к правящей коалиции, приближенным к ней политических силам и их кандидатам».

«В то же время такие попытки власти во что бы то ни стало использовать свои ресурсы уже в начале предвыборной кампании являются весьма тревожным сигналом. Складывается впечатление, что нынешние выборы в органы местного самоуправления будут одними из самых грязных в истории независимой Украины», - резюмирует одесский эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября фракция Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» потребовала созвать внеочередную сессию Одесского областного совета для обсуждения вопроса об отставке главы Одесской облгосадминистрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА.

Выступая от имени фракции, лидер облорганизации Прогрессивной социалистической партии Украины Ольга СОЛОВЕНКО мотивирует требование созыва сессии «грубыми нарушениями действующего законодательства при регистрации партий». Как подчеркнула председатель облорганизации ПСПУ, «фракция «Народная оппозиция» совместно с депутатами еще трех фракций областного совета настаивает на созыве внеочередной сессии и голосовании за отставку председателя Одесской ОГА Э.МАТВИЙЧУКА, поскольку при регистрации партий, в нарушение законодательства Украины, был применен административный ресурс».

«Уже в момент открытия областной территориальной избирательной комиссии, - отметила депутат Одесского облсовета О.СОЛОВЕНКО, - в помещении учреждения находилось около десяти неизвестных лиц, очевидно, представителей Партии регионов, коммунистов и литвиновцев. Ответить на вопрос, что это за люди и что они делают в помещении облтериизбиркома нам никто не смог или не захотел».

При этом сотрудник милиции не допускал для участия в регистрации членов партий, находившихся в очереди у закрытых дверей, уточнила О.СОЛОВЕНКО. Хотя очередь из представителей партий была установлена заранее. По ее словам, применяется админресурс и в Одесской городской территориальной избирательной комиссии.