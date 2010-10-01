Янукович анонсировал новую политреформу - обращение к народу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в государстве будет проводиться политическая реформа с дальнейшим совершенствованием Конституции.

Об этом идет речь в обнародованном на сайте главы государства обращении.

«Конституционный Суд Украины отменил изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году. Таким образом, мы вернулись к Основному Закону, по которому Украина жила с года 96-го. Мы вернулись к Конституции, которую Европа и мир признали как одну из лучших. Эта Конституция позволила Украине утвердиться как независимому государству, определить неизменный курс на демократию и верховенство права, защиту прав и свобод граждан», - говорится в обращении.

По убеждению В.ЯНУКОВИЧА, “решение Конституционного Суда не является неожиданным для народа”. “Украина и общество устали от жизни в тех условиях, которые продиктовали нам изменения к Конституции 2004 года. Потому что эти изменения, которые вносились спешно, в угоду политическому моменту, были причинами сплошных конфликтов во власти. Как результат – падение экономики и бедность людей, значительное ослабление позиций нашей страны на международной арене. Сегодня Конституционный Суд отменил поправки 2004 года”, - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что как гарант Конституции выполнит это решение, “как выполнил бы любое другое”.

«Все наши последующие действия по совершенствованию Конституции будут эффективными, системными и прозрачными. Новая реформа политической системы является неотъемлемой составляющей курса реформ и станет весомым шагом к общенациональному согласию”, - заявил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также заявил, что поддерживает идею проведения референдума, а также идею Национальной конституционной ассамблеи, “как механизма для эффективной консолидации на пути реформирования политической системы”.

«Это – легитимный путь, по которому мы будем идти», - сказал Президент Украины и подчеркнул, что “альтернативы реформам, курсу на изменения и на улучшение жизни людей нет”.

“Я верю в необратимость демократического выбора, верю в свободу и справедливость в нашем государстве, в будущее украинской демократической республики. Мы должны сделать Украину сильным, современным, конкурентоспособным государством, и я верю в поддержку народа в этом важном и очень ответственном деле”, - заявил Президент.